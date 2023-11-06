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ابوزيد للحقيقة الدولية : التحركات السياسية في المنطقة محاولة لانقاذ ما تبقى من اسرائيل

منذ 3 ساعات
ابوزيد للحقيقة الدولية : التحركات السياسية في المنطقة محاولة لانقاذ ما تبقى من اسرائيل

وطنا اليوم – قال المحلل الاستراتيجي نضال ابوزيد في لقاء جمعه مع الكاتب سلطان حطاب على شاشة الحقيقة الدولية ، بان قوات الاحتلال تعاني من الخسائر البشرية وذلك دفع الى محاولات ايجاد مخرج سياسي للمستنقع العسكري لقوات الاحتلال ، واشار ابوزيد ان الاحتلال يقاتل اشباح والمقاومة لاتزال متماسكة .

وتوقع ابوزيد ان تسهد الايام القادمة مفاجات للمقاونة ، رغم الضربات الجوية التي وان استمرت لا تمسك الارض ولاتستطيع قوات الاحتلال ان تمسك الارض الا اذا خرج جنودها من دباباتهم ومدرعاتهم .

وفي المسار السياسي اكد ابوزيد ان المبادرات السياسية والتحركات التي تجري في المنطقة هي محاولة لانقاذ ما تبقى من جيش الاحتلال .ولم يستبعد ابوزيد ان تحقق قوات الاحتلال تقدم بطى مرهون بتطورات العملية السياسية .

 

 


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