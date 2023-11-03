بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

البوارج الأمريكية تعترض صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه تل أبيب

منذ 5 ساعات
This handout picture courtesy of the US Navy taken on October 19, 2023 shows the Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Carney (DDG 64) defeating a combination of Houthi missiles and unmanned aerial vehicles in the Red Sea. - A US Navy ship in the Red Sea on October 19, 2023 shot down missiles and drones that had been fired by Iran-backed Huthi rebels in Yemen, possibly at Israel, the Pentagon said. Three "land-attack cruise missiles and several drones" were intercepted by a destroyer, Pentagon spokesman Brigadier General Pat Ryder told reporters. The attack was "launched by Huthi forces in Yemen" potentially toward targets in Israel, he added. Thousands of civilians, both Palestinians and Israelis, have died since October 7, 2023, after Palestinian Hamas militants based in the Gaza Strip entered southern Israel in an unprecedented attack triggering a war declared by Israel on Hamas with retaliatory bombings on Gaza. (Photo by Aaron Lau / US NAVY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ASSEMBLEE NATIONALE 2022" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / ASSEMBLEE NATIONALE 2022" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /

وطنا اليوم:أفاد الإعلام العبري بان البوارج الأمريكية اعترضت صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه تل أبيبن مساء الجمعة.
وأعلن الحوثيون، الثلاثاء الماضي، إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية من اليمن باتجاه تل أبيب.
وأكد الحوثيون أنهم سيواصلون إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنا نصرة ودفاعا عن قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوام مستمر منذ 24 يوما.
ووفق الحوثيين، “أطلقنا صواريخ ومسيرات على أهداف في كيان الاحتلال”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:27

عاجل – المتحدث العسكري الاسرائيلي: هناك 10 من جهاز الشاباك قتلوا في معارك غزة و 341 جندي 25 منهم منذ بدء العملية البرية

23:06

عاجل – 3 انفجارات تهز تل أبيب دون انطلاق صواريخ اعتراضية

22:53

إجلاء نحو 260 جنديا جريحا من غزة إلى مستشفيات إسرائيل

22:30

عاجل – صفارات الانذار تدوي في تل ابيب

22:21

عاجل – الاحتلال يرتكب مجزرة المدرسة التي تؤوي نازحين أسفرت عن استشهاد أكثر من 50 شخصا بين شهيد وجريح إثر القصف الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شمال مدينة غزة

22:13

عاجل – مجزرة جديدة للاحتلال في مدرسة تؤوي نازحين

22:11

اجتماع في عمان غداً لبحث وقف الحرب في غزة

22:03

عاجل | “#سرايا_القدس”: العدو لديه خسائر كبيرة في لواء المظليين ولواء جفعاتي ولا يعلن عن عدد القتلى الحقيقي داخل المعركة – لدينا تنسيق ميداني وعملياتي مع #كتائب_القسام ونواجه العدو بشراسة في جميع محاور التقدم – استهداف مركز قيادة للعدو جنوب شرق حي الزيتون

21:45

عاجل: الجيش الإسرائيلي يعترف رسميا بقصف سيارة إسعاف في #غزة

21:35

بعد خطاب نصر الله .. امريكيا تستقوي على الحزب وتهدد

21:28

القصف الإسرائيلي يطال نازحين وسيارات إسعاف في غزة

20:44

جنبلاط عن كلمة نصرالله: “موزونة جدًا وواقعية”

وفيات
وفيات الجمعة 3-11-2023وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023