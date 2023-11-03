البوارج الأمريكية تعترض صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه تل أبيب

وطنا اليوم:أفاد الإعلام العبري بان البوارج الأمريكية اعترضت صواريخ أطلقت من اليمن باتجاه تل أبيبن مساء الجمعة.

وأعلن الحوثيون، الثلاثاء الماضي، إطلاق دفعات من الصواريخ البالستية من اليمن باتجاه تل أبيب.

وأكد الحوثيون أنهم سيواصلون إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنا نصرة ودفاعا عن قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوام مستمر منذ 24 يوما.

ووفق الحوثيين، “أطلقنا صواريخ ومسيرات على أهداف في كيان الاحتلال”