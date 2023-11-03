ابوزيد : الهدف من التحركات العسكرية للواء جعفاتي في شمال غزة هو تطويق “غزة المدينة”

وطنا اليوم – اشار الخبير الاستراتيجي نضال ابوزيد على قناة رؤيا في التغطية المفتوحة حول الاحداث في غزة والذي يقدمه الزميل محمد الخالدي ، الى ان التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية كانت بطيئة الا ان الهدف منها تطويق غزة المدينة.

واشار ابوزيد الى تحركات القطاعات العسكرية الاسرائيلية لم تتعدى 1 كيلو متر خلال 24 ساعة الماضية حيث وصلت تخوم مدينة غزة وهناك حركة واضحة بدات تتشكل يبدو ان التحركات الوية النخبة جعفاتي على المحور الشمالي ينوي الاطباق على غزة من الشمال فيما هناك تحر بدا يتم ملاحظته على خط جحر الديل البريج الهدف منه الوصول الى طريق صلاح الدين ومنها الى وادي غزة وفصل شمال غزة عن جنوبها .

واجاب ابوزيد على سؤال الزميل محمد الخالدي حول المسار السياسي حيث اكد ابوزيد بان هناك مسار سيلي بدا ينشط يتمثل بزيارة بلنكن للمنطقة وتسريبات حول مفاوضات تجري على الاسرى وبالتالي على مايبدو هناك ترتيبات لتحضير مبادرة وقف مؤقت لاطلاق النار خلال الايام القادمة الا ان ذلك مشروطا بالقبول الاسرائيلي .

وحول خطاب حسن نصرالله قال ابوزيد ان مجرد الاعلان ان هناك خطاب كان خطا كبير لانه في كلا السيناريوهين لو اعلن نصرالله الحرب على اسرائيل سيشعل المنطقة وتدخل اطراف دولية في دعم اسرائيل وتسغل ذلك صد المقاومة في غزة ، ولو لم يعلن المشاركة فان ذلك سينعكس سلبا على معنويات المقاومة في غزة .