بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. زاوية مدير التحرير

ابوزيد : الهدف من التحركات العسكرية للواء جعفاتي في شمال غزة هو تطويق “غزة المدينة”

منذ ساعة واحدة
ابوزيد : الهدف من التحركات العسكرية للواء جعفاتي في شمال غزة هو تطويق “غزة المدينة”

وطنا اليوم – اشار الخبير الاستراتيجي نضال ابوزيد على قناة رؤيا في التغطية المفتوحة حول الاحداث في غزة والذي يقدمه الزميل محمد الخالدي ، الى ان التطورات الميدانية خلال 24 ساعة الماضية كانت بطيئة الا ان الهدف منها تطويق غزة المدينة.

واشار ابوزيد الى تحركات القطاعات العسكرية الاسرائيلية لم تتعدى 1 كيلو متر  خلال 24 ساعة الماضية حيث وصلت تخوم مدينة غزة وهناك حركة واضحة بدات تتشكل يبدو ان التحركات الوية النخبة جعفاتي على المحور الشمالي ينوي الاطباق على غزة من الشمال فيما هناك تحر بدا يتم ملاحظته على خط جحر الديل البريج الهدف منه الوصول الى طريق صلاح الدين ومنها الى وادي غزة وفصل شمال غزة عن جنوبها .

واجاب ابوزيد على سؤال الزميل محمد الخالدي حول المسار السياسي حيث اكد ابوزيد بان هناك مسار سيلي بدا ينشط يتمثل بزيارة بلنكن للمنطقة وتسريبات حول مفاوضات تجري على الاسرى وبالتالي على مايبدو هناك ترتيبات لتحضير مبادرة وقف مؤقت لاطلاق النار خلال الايام القادمة الا ان ذلك مشروطا بالقبول الاسرائيلي .

وحول خطاب حسن نصرالله قال ابوزيد ان مجرد الاعلان ان هناك خطاب كان خطا كبير لانه في كلا السيناريوهين لو اعلن نصرالله الحرب على اسرائيل سيشعل المنطقة وتدخل اطراف دولية في دعم اسرائيل  وتسغل ذلك صد المقاومة في غزة ، ولو لم يعلن المشاركة فان ذلك سينعكس سلبا على معنويات المقاومة في غزة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:21

جولة ساخنة قبل كلمة نصرالله.. واشنطن: لا مؤشر حرب من “الحزب”

07:51

مسيرات أمريكية تحلق فوق غزة بحثاً عن الرهائن

07:43

المخابرات الامريكية تقيم الاستعدادات الايرانية للرد على اسرائيل

07:38

مجلة امريكية: خياران فقط امام نتنياهو وله ان يختار

07:19

عاجل – مصدر غربي: صفقة تبادل أولية بين حماس وإسرائيل بطريقها للتنفيذ

07:19

هذا ما سيقوله ائمة المساجد على المنابر اليوم

07:19

عاجل.. الأردن سيؤكد لبلينكن ضرورة إنهاء إسرائيل الحرب على غزة فورا

07:13

عاجل | القناة 12 العبرية: حماس بعثت رسائل نصية إلى هواتف أقارب الأسرى لديها، تدعوهم إلى الضغط على روابط لمعرفة مصير أبنائهم

00:18

ناشطة في هذا البلد العربي تتخابر مع “الموساد”

00:09

سمير جعجع: حزب الله يرتكب جريمة كبرى اذا أدخل لبنان في الحرب

23:21

إسرائيل تكشف عن كمية ونوعية الأسلحة والمعدات التي وصلتها

23:16

عاجل – الجيش الإسرائيلي يعلن “تطويق مدينة غزة”

وفيات
وفيات الخميس 2-11-2023وفيات الأربعاء 1-11-2023وفيات الثلاثاء 31-10-2023وفيات الاثنين 30-10-2023وفيات الأحد 29-10-2023