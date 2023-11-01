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الصفدي: يجب تحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية كمجرمي حرب

1 نوفمبر 2023
الصفدي: يجب تحويل قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية كمجرمي حرب

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ضرورة تحويل قادة كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.
وقال الصفدي الأربعاء، إن قرار الحكومة باستدعاء السفير الأردني لدى تل أبيب وعدم رغبة الأردن بعودة سفير تل أبيب إلى عمان، يعتبر أحد أهم القرارات التي اتخذت في ظل الأزمة التي يتعرض لها الأهل في قطاع غزة.
وأضاف أن الأردنيين يفخرون بأنهم أول دولة عربية وإسلامية اتخذت قرارا بسحب السفير الأردني من تل أبيب.
ولفت إلى أن مجلس النواب طالب أكثر من مرة بطرد سفير تل أبيب لدى عمان، وأنه في الجلسة الأخيرة للمجلس تم توجيه كتاب رسمي للحكومة بطرد السفير.
وأشار الصفدي إلى أن زيارة الملك إلى الخليج قبل انعقاد القمة العربية في الرياض تأتي في أطر التنسيق، خصوصا أن جلالته ومنذ اليوم الأول من الحرب باشر اتصالات مع كل قادة العالم، وهذا يدل على اهتمام الأردن بكل مكوناته بالقضية الفلسطينية.
وأكد أن جرائم الاحتلال الوحشية في قطاع غزة تثير تساؤلات عدة، حول اتفاقيات حقوق الطفل وحقوق الإنسان واتفاقية “سيداو”.

مجلس النواب في حالة انعقاد دائم
وأوضح الصفدي أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ويتابع ما يقوم به جلالة الملك وولي العهد والحكومة من إجراءات خارجية ودبلوماسية، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماع للمكتب الدائم في مجلس النواب ورؤساء اللجان وتم توكيل الملف إلى لجنة فلسطين التي عقدت اجتماعها الأول برئاسة النائب فراس العجارمة، وكان قرار باعتبار اللجنة من اليوم في اجتماع مفتوح دائم


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