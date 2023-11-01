ابوزيد : المقاومة لا تزل متماسكة ولديها القدرة على المناورة والاحتلال يحاول التمسك بالارض رغم الخسائر الكبيرة المتوقعة

وطنا اليوم – قال الخبير الاستراتيجي نضال ابوزيد في لقاء على قناة رؤيا في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي ان قوات الاحتلال تعاني كثيرا رغم التقدم الذي حصل على بعض المحاور .واوضح ابوزيد ان قوات الاحتلال تتقدم على المحور الشمالي باتجاه بيت حانون ومحور اخر شمالي باتجاه منطقة الكرامة فيما هناك محور اخر شرقي باتجاه الطريق السريع طريق صلاح الدين مرورا بجحر الدبك .

واوضح ابوزيد ان عملية ابرار للقوات حصل من شاطئ غزة الجنوبي باتجاه رفح الا ان هذه العملية يبدو انها لم تحقق نجاح يذكر .

واضاف ابوزيد ان المقاومة تحقق اقدم في المسار الاعلامي حيث ما ان تعلن عن بيان على لسان الناطق باسمها حتى يقوم الناطق باسم الجيش الاسرائيلي باعلان بيان بعدها بدقائق مما يشير الى ان المقاومة في وضع اعلامي هجومي والاحتلال في وضع دفاعي .

وحول اطلاق الحوثيين لصاروخ بالستي اوضح ابوزيد ان الاحتلال اعترض صاروخ الحوثيين بمنظومة حيتس الدفاعي .