المعشر: لماذا لم تسألوا البخيت؟

وطنا اليوم – أكد وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر انه ذهب ممثلا لبلده في إسرائيل عندما كان سفيرا أردنيا في تل أبيب، مشيرا إلى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور المرحوم معروف البخيت الذي كان أيضا سفيرا للمملكة في إسرائيل.

المعشر وردا على سؤال حول هل المعشر في ذاك الوقت ذاته المعشر الآن، خلال ندوة نظمتها نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم الاثنين، بعنوان “سيناريوهات ما بعد طوفان الأقصى”، قال للحضور لماذا لم تسألوا المرحوم البخيت ذات السؤال، بينما وجه لي؟.

وتابع ان “فترة مدريد كان هناك حديث حول فرصة حقيقية للسلام وكان حديثا عربيا وليس أردنيا فقط، أما الوضع الآن يختلف وإسرائيل لا تنوي الانسحاب من الأراضي التي احتلتها ولا إقامة الدولة الفلسطينية كما كانت تقول”.