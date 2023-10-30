82 مليون دينار صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 26%‎

وطنا اليوم:واصلت مجموعة كابيتال بنك تحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2023، حيث ارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 70% ليصل إلى 245 مليون دينار بنهاية الشهور التسعة الأولى من العام، مقارنة بـ 144 مليون دينار في نهاية ذات الفترة من العام الماضي.

ووفقاً للنتائج المالية الأولية، شهدت المجموعة نمواً في صافي أرباح أعمالها الاعتيادية، حيث بلغت 82 مليون دينار بنهاية أيلول الماضي بارتفاع نسبته 26% عن ذات الفترة من العام الماضي.

وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم عن رضاه عن تحقيق هذه النتائج المالية المميزة، وفخره بالتطور الذي شهدته المجموعة وقال: “تعكس هذه النتائج نجاح استراتيجية المجموعة الطموحة وطويلة المدى للنمو والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق الإنجازات والبناء عليها مع الاستمرار بتنفيذ سياستنا التحوطية.”

وأضاف السالم: “ساهم نهجنا الاستراتيجي بترسيخ مكانة المجموعة كواحدة من أكبر البنوك في المنطقة، ونحن فخورون بمواصلة حفاظنا على هذا النهج، بالرغم من التحديات الاقتصادية مدعومة بسياسات التحوط التي تتبعها المجموعة، لافتاً إلى أن مجموعة كابيتال بنك وجميع شركاتها التابعة داخل وخارج الأردن تمكنّت من خلق قيمة مضافة لعملائها ومساهميها عبر مواصلة تحقيق النمو المستدام.

وشدد السالم على التزام المجموعة بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة وتحقيق أرباح قوية لمساهميها وتعظيم قيمتها السوقية.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول، على أن النمو في مختلف مؤشرات أداء المجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، جاء مدعوماً بالأداء القوي لمختلف الأنشطة والقطاعات والأسواق التي تعمل فيها والجهود المبذولة في سبيل زيادة الدخل وتنويع مصادره، بالتوازي مع رفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي لنهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تفوق 100% ليصل إلى 153.6 مليون دينار مقابل 73.5 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

وأشار العالول إلى ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة مع نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 8 % لتصل إلى نحو 7.5 مليار دينار، مقابل قرابة 7 مليارات دينار لذات الفترة من العام 2022، فيما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً نسبته 10% لتصل إلى 5.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل حوالي 4.9 مليار دينار في نهاية عام 2022.

أما في العراق، يتصدر المصرف الأهلي العراقي اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت 2 مليار دينار أردني مدعوما بنمو ودائع العملاء بحوالي 91% لتصل الى 1.4 مليار دينار أردني .

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للمصرف الاهلي العراقي أيمن أبو دهيم ، أن الأرقام التي حققها المصرف عكست ارتفاع ثقة عملائه فيه وبسمعته الجيدة وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات .حيث نمت صافي محفظة التسهيلات الائتمانية بحوالي 174 مليون دينار أردني ، وتركز النمو في قطاع الأفراد وبنسبة 89 % فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و27 فرعاً و 200 صراف آلي، كما تم توطين رواتب أكثر من 150 ألف موظف حكومي لدى المصرف.

وبين أبو دهيم أن المصرف الأهلي العراقي يخطط للتوسع داخل السوق العراقي، إذ يعتزم فتح فروع إضافية العام المقبل، أما على صعيد التوسع الخارجي فقد باشر فرع المصرف في مدينة الرياض السعودية أعماله بداية هذا العام، استطاع خلالها استقطاب نسبة عالية من حجم التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية.

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، ارتفع إجمالي الأصول في محفظة إدارة الأصول في شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة إلى 740 مليون دولار في نهاية الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، فيما نمت أعمال التأجير التمويلي بنسبة (94%) مدفوعة بتنويع أعمال مجموعة كابيتال بنك وإيراداتها في الأردن والعراق وتوفير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء.