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ما الذي جرى لملامحه ؟ وطنا اليوم تحلل لغة الجسد لنتنياهو اثناء المؤتمر الصحفي

منذ ساعتين
ما الذي جرى لملامحه ؟ وطنا اليوم تحلل لغة الجسد لنتنياهو اثناء المؤتمر الصحفي

وطنا اليوم – خاص – بدا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الذي ظهر فيه مساء السبت منهكا ويعاني من اضطراب، نتنياهو الذي يبلغ من العمر 74 عام ظهر بوضعيات غير مستقر، حيث ظهرت عليه حركات لا اراديه اثناء حديثه عن صفقة الاسرى التي عرضها الناطق باسم المقامة ابو عبيدة ، حيث ظهرت عليه حركات للوجه تدل على توتر عالي .

كما ظهرت حركة يد نتنياهو اليمنة على منصة الخطاب بحركة مستمرة واصابعه ترتجف مما يشبر الى ان نتنياهو قلق من تحرك ما .

يبدو ان نتنياهو الذي ظهر بوجه شاحب قليل النوم ودائم التفكير حيث مصيره اصبح على المحك ونجاح العملية البرية التي تم الاعلان عنها مساء الجمعة اصبحت غير مضمونة  مما يزيد من حالة الاضطراب النفسي والقلق من المجهول .


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