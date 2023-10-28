الخطوات القادمة.. في غزة

صالح العيادي

بدأت الحرب البرية واقتحام غزة من قبل القوات الاسرائيلية ، وكما قلنا ان كل القصف العنيف من بداية طوفان الاقصى والرد المجرم التي قامت به اسرائيل هو تسطيح غزة وتمهيد للحرب البرية والتي ذكرت انها ستكون طويلة وبطيئة وحذرة والتقدم سيكون بالقدم والمتر …داخل غزة ..

نعم الهدف المعلن بغض النظر عن ما يجري من دمار وابادة هو القضاء على حماس ، ولا نريد هنا ان نتوسع في التخيلات البعيدة ، بل لابد من الحديث عن الاهداف الحقيقية التي تسعى اليها اسرائيل ، الجيش الاسرائيلي اليوم بات داخل حدود غزة طبعاً الجيوش الامريكيه والاوروبية المساندة هي جاهزة تحت الطلب علماً ان منها يشارك الان في التخطيط والتنفيذ على مستوى القيادات وكذلك العناصر المدربة بشكل كبير في حرب المدن والمناطق المبنية والانفاق ، ستتقدم اسرائيل وجيشها داخل غزة …وستقوم بتطهير كل اركانها ومن ثم على المدى البعيد ستحتل غزة من كل اجزائها ، واثناء التقدم ستدمر كل ا تشتبه به تحت الارض وفوق الارض ، بل ستفتش السكان والبيوت وستصادر حتى السكاكين من البيوت ..

اما حماس فانها ستستميت وستقوم بالقتال العنيف وستستخدم كل ما لديها من اسلحة وصواريخ مضادة للدبابات وستقوم بعمليات استشهادية ومن الممكن ان توخر او توقف تقدم الهجوم ولكن ليس لفترة طويلة .. حيث سيتم اسناد اسرائيل بالاسلحة والجنود ..

اسرائيل تتوقع خسائر فادحة في الارواح والمعدات ..وهذا متوقع ولكن مع ذلك ستستمر في حربها حتى يتم السيطرة الكاملة على غزة .. ومن الممكن ان يستنزف قدرات حماس اذا لم يتم او تتلقى الدعم والاسناد ..

المنفذ الوحيد لحماس هو الحدود مع مصر والحدود مع البحر .. ومعظمها مراقبة بدقة متناهية..

قيادات المقاومة معروفة لدى العدو وهو سيكرس كل جهده للقبض او القضاء على القيادات السياسية في الحركة ، وكذلك سيستخدم استخباراته بشكل كبير في معرفة عناصر الحركة وافرادها … ونخشى ما نخشاه من ان يكون هناك جواسيس يقوموا بالتأشير عليهم او الدلالة على اماكنهم ومواقع تواجدهم ..

السؤال ، في حالة احكام السيطرة على غزة ومحاصرتها ، ما هو مصير حماس وافرادها وقياداتها ، هل سيقاتلون حتى النهاية وحتى التصر او الشهادة .. او انهم سيفرض عليهم الموقف او المواقف او الضغوط الخروج الى دولة محددة يتم استقبالهم بها ، وهل ستفرض عليهم ضغوط مثل حقن الدماء خاصة ان قرار القيادة السياسية والعسكرية هي مواصلة احتلال غزة واستمرار العمليات وتوقع ان تطول هذه الحرب ..

اذا نحن امام قطاع محاصر مكتض بالسكان بدون ادنى اساسيات الحياة ، وقصف من الجو ، وقتل وتدمير في كل مكان ، ولا يوجد متر واحد في غزة في مأمن عن النار …

الموقف السياسي الضاغط على اسرائيل لا يزال ضعيف وليس له اي ثقل او وزن دولي .. فمعظم ما نسمع انها مطالبات بوقف الحرب او وقف لاطلاق النار وفتح المعابر لدخول المساعدات الانسانية وتأمين الحاجات الاساسية للشعب ..