ابوزيد للتلفزيون الاردني : من المبكر الحديث عن نتائج العملية البرية المحدودة … ومن المبكر اكثر الحكم على اتجاهات الصراع في غزة

وطنا اليوم – قال الكاتب والمحلل الاستراتيجي نضال ابوزيد في لقاء على شاشة التلفزيون الاردني تعليقا على الجانب السياسي الاستراتيجي للعمليات الجارية في غزة ، بان المبادرة التي تبناها الجانب الاردني في الجمعية العامة للامم المتحدة تؤكد على الدور الاردني الريادي ضمن المسار الدبلوماسي للازمة في غزة .

وما يتعلق بالإجابة على سؤال هل يمكن ان يكون هناك حل لما يجري في غزة اشار ابوزيد الا انه من المبكر الحديث عن طروحات التهدئة ومن المبكر ايضا الحديث عن نتائج العملية العسكرية حيث لا تزال الرؤية ضبابية حول نتائج التقدم البري المحدود الذي تقوم به اسرائيل الا ان المؤشرات تدل على ان الحكومة الاسرائيلية و الجنرالات الاسرائيليين في مازق الوصول الى الهدف الذي تم تحديده لهذه العملية .