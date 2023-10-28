بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. زاوية مدير التحرير

ابوزيد للتلفزيون الاردني : من المبكر الحديث عن نتائج العملية البرية المحدودة … ومن المبكر اكثر الحكم على اتجاهات الصراع في غزة

منذ ساعة واحدة
ابوزيد للتلفزيون الاردني : من المبكر الحديث عن نتائج العملية البرية المحدودة … ومن المبكر اكثر الحكم على اتجاهات الصراع في غزة

وطنا اليوم – قال الكاتب والمحلل الاستراتيجي نضال ابوزيد في لقاء على شاشة التلفزيون الاردني تعليقا على الجانب السياسي الاستراتيجي للعمليات الجارية في غزة ، بان المبادرة التي تبناها الجانب الاردني في الجمعية العامة للامم المتحدة تؤكد على الدور الاردني الريادي ضمن المسار الدبلوماسي للازمة في غزة .

وما يتعلق بالإجابة على سؤال هل يمكن ان يكون هناك حل لما يجري في غزة اشار ابوزيد الا انه من المبكر الحديث عن طروحات التهدئة ومن المبكر ايضا الحديث عن نتائج العملية العسكرية حيث لا تزال الرؤية ضبابية حول نتائج التقدم البري المحدود الذي تقوم به اسرائيل الا ان المؤشرات تدل على ان الحكومة الاسرائيلية و الجنرالات الاسرائيليين في مازق الوصول الى الهدف الذي تم تحديده لهذه العملية .

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:49

الأردن يثمن موقف الأمم المتحدة والدول التي صوتت للقرار العربي

13:44

رئيس الاركان الاسرائيلي فشل في كل العمليات التي اشرف عليها

13:21

رئيس وزراء بريطانيا السابق يتقدم بطلب للعمل كمذيع في محطة تلفزيونية

12:55

اول مقطع مصور ينشر الجانب الاسرائيلي لقواته البرية في قطاع غزة

12:33

اشتية يهاتف الخصاونة: الملك قدم دعما حازما

12:20

مؤشرات على فشل الهجوم البري الأول على غزة وصور متداولة لجنرال “إسرائيلي” بقبضة المقاومة

12:18

استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن متطرف جنوب نابلس

12:15

اقتصاديون: العدوان على غزة يستدعي خططاً طارئة لحماية الاقتصاد الوطني

12:13

هذا هو هدف إسرائيل من توغلاتها البرية في غزة

12:08

سرايا القدس تقصف حشودا للاحتلال في منطقة “كيسوفيم”

12:03

الرئيس التركي يطالب إسرائيل بوقف عدوانها

12:02

مشاهد لحجم الدمار الذي خلّفه القصف الإسرائيلي حسب ما نقلته مواقع التواصل

وفيات
وفيات الخميس 26-10-2023وفاة وزير الاعلام الاردني الاسبق صالح القلابوفيات الأربعاء 25-10-2023وفيات الثلاثاء 24-10-2023وفيات الاثنين 23-10-2023