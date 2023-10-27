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الشيكل يواصل انهياره وسط توقعات بضربة قوية للاقتصاد الاسرائيلي

27 أكتوبر 2023
الشيكل يواصل انهياره وسط توقعات بضربة قوية للاقتصاد الاسرائيلي

 

واصل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تكبد الخسائر الثقيلة خلال التعاملات الأخيرة، بعدما دخل في أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاماً أمام الدولار الأميركي، وسجل سعر صرف الدولار الأميركي نحو 4.07 شيكل، وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2014.

وفي السياق واصلت العملة والسندات الإسرائيلية انخفاضاتها حتى بعد أن أبقى بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.75 في المئة خلال اجتماعه قبل أيام، على رغم قلق المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب وضرب الاقتصاد بصورة أكبر.

تصاعد الخسائر بسبب الحرب القائمة في قطاع غزة، كان بنك إسرائيل المركزي خفض توقعات النمو الاقتصاد إلى 2.3 في المئة خلال 2023، في مقابل ثلاثة في المئة في توقعات سابقة، مرجحاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المئة في 2024، مشيراً إلى ظهور آثار اقتصادية مختلفة، على النشاط الحقيقي أو على الأسواق المالية.

في غضون ذلك أشار تحليل حديث لوكالة “بلومبيرغ” إلى أن التراجعات التي يشهدها الشيكل الإسرائيلي قد تستمر لفترة أطول، مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وقبل أيام حذرت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين من خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، بسبب خطورة التصعيد العسكري مع حركة “حماس” والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقد يؤدي خفض التصنيف الائتماني إلى زيادة كلفة الاقتراض بالنسبة إلى إسرائيل في وقت تستعد فيه البلاد لما يمكن أن يكون حرباً طويلة الأمد.


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