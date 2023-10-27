الطاقة: دخول كامل صهاريج النفط العراقي الى المملكة الجمعة

وطنا اليوم:أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة دخول كامل صهاريج نقل النفط الخام العراقي عبر حدود طريبيل الى أراضي المملكة.

وأشارت إلى وصول 33 صهريجا تشكل آخر كميات النفط العراقي للشهر الحالي، علما بأن المخزون الاستراتيجي في المملكة من النفط الخام يغطي احتياجات المملكة لأكثر من ٤٤ يوما ومخزون المشتقات النفطية يكفي لأكثر من شهرين