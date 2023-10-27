فيديو / ابوزيد لبرنامج نبض البلد العملية البرية باتت قريبة واسرائيل تحاول معرفة ردود فعل المقاومة

وطنا اليوم – قال مدير تحرير موقع وطنا اليوم الاخباري نضال ابوزيد في لقاء له على برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي ، بان العملية البرية قادمة واننا اقتربنا اكثر منها .

وشرح ابوزيد تصور لشكل العملية البرية السيناريوهات المتوقع للعملية ،

واكد ابوزيد ان ماحدث في شمال غزة قبل يومين حين حاولت غزة التوغل هو استطلاع بالقوة لمعرفة ردة فعل المقاومة ، طما اشار ابوزيد الى ان ماحدث ايضا للطائرة المرحية التي استهدفت بالقرب من البريج هو محاولة تضاف الى محاولات الاستطلاع وجس النبض لمعرفة قدرات المقاومة .

واضاف ابوزيد ان العملية باتت قريبة والهجوم سيكون من اكثر كن محور .

الفيديو يوضح حديث ابوزيد