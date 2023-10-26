خطاب الملك في مؤتمر القاهره للسلام وحديث الملكه في محطة CNN

مصطفى محمد عيروط

في رأيي بأن الحديثين تاج على رؤوسنا ورأس كل عربي ومسلم وانسان من جلالة الملك وجلالة الملكه مؤثرين مقنعين يخاطبان العقل والقلب والضمير بخطابات واضحه مباشره مقنعه واعتبرهما وثائق لمواقف تاريخيه في اوقات صعبه وغزة يتعرض فيها المدنيون من نساء ورجال واطفال وشباب ومرضى للقتل والتدمير والاباده ومواقف تاريخيه بأنه لا حل للصراع الا بدولتين من البحر إلى النهر فلسطين وإسرائيل وبدوله فلسطينيه على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقيه

والحديثان لجلالة الملك في مؤتمر القاهره للسلام وجلالة الملكه رانيا العبدالله في محطة CNN يعتبران في رأيي حديث كل المواطنين والذين يقفون صفا واحدا متحدا خلف القيادة الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم

وسيبقى الاردن قلعة للصمود والتصدي لمواجهة التحديات والضغوط وكل الشعب خلف قائدنا الاعلى للقوات المسلحه لا لسيناريوهات التهجير ولا للقتل والتدمير

وكل محاولات سيناريوهات التهجير لن تنجح لان الشعب الفلسطيني لن يرحل من أرضه مهما كانت المحاولات وتتحرك الشعوب العربيه والاسلاميه والعالميه وحكومات ودول تتحرك وهناك وعي كبير واعلام مجتمعي محرك ومؤثر واعلام مهني ينقل الحقيقه للعالم وهو يرى النساء والأطفال والجرحى والشباب والرجال تقتل والاباده على مرأى ومسمع العالم

كلنا معك

حفظ الله جلالة الملك المعظم وجلالة الملكه المعظمه وسمو ولي العهد الامين