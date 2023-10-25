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أخر المستجدات
21:54
عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.
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الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة
21:28
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فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟
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مجموعة العمل المالي (FATF) تعلن رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية
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عاجل – اسرائيل تريد التغطية على جرائمها وتقطع الانترنت والاتصالات عن غزة
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كاركتير
المراسل والخبر.. كاريكاتير: محمد سباعنة
25 أكتوبر 2023
المراسل والخبر.. كاريكاتير: محمد سباعنة
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24 ساعة
21:54
عاجل| مصدر لـ”شبكة قدس”: إطلاق صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات لجيش الاحتلال قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة.
21:37
الان …. تحرك دبابات إسرائيلية على طول الحدود شمالي غزة
21:28
نظام الملالي يتحرش بالأردن !!
21:05
عاجل – الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل مضيئة شمال غزة في مؤشر على التحضير لتحرك قطاعات برية
21:01
فيديو/ القطامين يوجه رسالة للرئيس الامريكي What a shame ؟
20:49
أوكسفام: استخدام إسرائيل لسلاح المجاعة في غزة لا يغتفر
20:36
رسالة مؤثرة من صحفي فلسطيني.. «لا تتركونا وحدنا غزة تباد»
20:24
عاجل – المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : القوات البرية توسع عملياتها هذه الليلة
20:08
مجموعة العمل المالي (FATF) تعلن رفع اسم الاردن من القائمة الرمادية
19:50
عاجل – اسرائيل تريد التغطية على جرائمها وتقطع الانترنت والاتصالات عن غزة
19:49
الأردن يطلب التصويت على مشروع قرار أممي بشأن غزة
19:44
#عاجل ليلة غزو بغداد تتكرر الآن في غزة وعلى الهواء
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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سياسة الخصوصية
من نحن