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الاحتلال يزعم كشف هوية أبو عبيدة

25 أكتوبر 2023
الاحتلال يزعم كشف هوية أبو عبيدة

وطنا اليوم:زعم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أذرعي، كشف هوية المتحدث الرسمي الإعلامي لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال أذرعي في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”، “هذا هو المدعو حذيفة كحلوت الذي يتستر وراء كنية أبو عبيدة وهو يتستر كذلك وراء كوفيته الحمراء. تماما مثلما تتستر حماس وراء المنشآت المدنية لإطلاق القذائف الصاروخية باتجاه تل أبيب”.
وأضاف “هو وغيره من قادة حماس يحبون التستر داخل الأنفاق ووراء النساء والأطفال، وكذلك وراء الأقنعة والظلال. حذيفة كحلوت، لقد أصبحت مكشوفا. وقد حان الوقت للكف عن التستر. فلن يسعفك ومنظمتك القناع والكوفية في إحفاء الضربات التي تتكبدونها وفي مصير من تبقى منكم”.


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