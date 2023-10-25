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ابوزيد لـ “رؤيا”: العملية البرية على غزة ستنفذ حتى لو تاخرت

25 أكتوبر 2023
ابوزيد لـ “رؤيا”: العملية البرية على غزة ستنفذ حتى لو تاخرت

وطنا اليوم – قال الكاتب والمحلل نضال ابوزيد في لقاء على قناة رؤيا بان العملية البرية حتى وان تاخرت فانه ستتم رغم ان بعض التصريحات اشارات الى ان هناك تفكير بالغائها .

من جانب اخر اكد ابوزيد ان القصف التمهيدي الذي يجري على غزة هو لتهيئة وتحضير منطقة العمليات للعملية البرية حيث يلاحظ ان القصف الجوي بدأ من شمال غزة ثم انتقل الى وسطها وقبل ايام بدا القصف في مناطق خان يونس وقد نشاهد خلال ايام قصفا على رفح جنوب القطاع بالتالي تكون المرحلة الاخير من القصف قد انتهت للانطلاق للعملية البرية .

في الجانب السياسي اشار ابوزيد الى ان هناك ضبابية في اهداف العملية العسكرية الامر الذي اربك العملية البرية واخرها بهدف تقييم الوضع الميداني وجمع المعلومات اكثر قبل الدخول في عملية قد لا تكون محسوبة النتائج بشكل جيد .

 

 


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