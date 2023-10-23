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ابوزيد : الجيش الاسرائيلي يعاني من ضغوط عامل الوقت وعدم وضوح الرؤية السياسية و ضبابية هدف العملية البرية

منذ ساعتين
ابوزيد : الجيش الاسرائيلي يعاني من ضغوط عامل الوقت وعدم وضوح الرؤية السياسية و ضبابية هدف العملية البرية

 

وطنا اليوم – في لقاء جمعه مع الخبير في الشؤون الاسرائيلية اللواء متقاعد ضيف الله الدبوبي على شاشة الحقيقة الدولية  قال الكاتب والمحلل الاستراتيجي نضال ابوزيد بان هناك حالة استعصاء في العمليات البرية تجاه غزة بسبب عدم وضوح الهدف من العملية .

واشار ابوزيد بان السياسيين في اسرائيل وبالتحديد رئيس الوزراء نتنياهو يريد العملية البرية لانهاء وجود حماس في غزة وخلق واقع امني جديد ، في حين يرى الجنرالات الاسرائيليين ان للهدف من العملية البرية تجريد حماس من قدرته على شن هجوما على اسراىيل وهذا التضارب خلق ارباك اخر العملية البرية .

واضاف ابوزيد ان الحالة المتردية التي يعيشها الجندي الاسرائيلي وانخفاض الروح المعنوية نتيجة الصدمة والرعب التي حققتها المقاومة في 7 اكتوبر جعلت الجنرالات يفكرون كثيرا في اعادة الروح المعنوية قبل شن العملية البرية .

واكد ابوزيد ان المقاومة لاتزال تراهن على عامل الوقت وجر اسراىيل الى اطول فترة ممكنة من القتال والتحشيد الارهاق المهاجم في الوقت الذي تعتبر فيه عمليات المدن من اصعب انواع العمليات .

واشار ابوزيد الى ان ما تمتلكه المقاومة من اسلحة م.د قد يغير في مجرى العمليات للقطاعات الاسرائيلية التي ستعتمد على تفتيت غزة الى قطاعات يفصلها وادي غزة .


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