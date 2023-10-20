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أمنية تتبرع بـ 50 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

منذ ساعتين
أمنية تتبرع بـ 50 ألف دينار للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية للاتصالاتعن تبرعها بمبلغ 50 ألف دينار لصالح الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الحملة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع التلفزيون الأردني اليوم عبر البث المفتوح، لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه هذا الدعم يؤكد وقوفنا مع الجهود التي يبذلها الأردن قيادة وحكومة وشعباً وضرورة توفير المتطلبات الإنسانية التي يحتاجها أهلنا في غزة.
وثمّن قمحيه الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة.


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