اعلام اسرائيلي : الأنفاق التي أعدتها المقاومة تجعل أنفاق الفيت كونغ التي واجهها الجيش الأمريكي في فيتنام، تبدو كلعبة أطفال

وطنا اليوم – الت المؤسسة الإخبارية رويترز عن مصدر إقليمي إن الأنفاق التي أعدتها حماس في غزة تجعل أنفاق الفيت كونغ التي واجهها الجيش الأمريكي في فيتنام، تبدو كلعبة أطفال.

وقالت هيئة البث العبرية كان في تصريح سابق، إن الجيش “الإسرائيلي” يستعد للتحرك بريا .

هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش استكمل كل الاستعدادات لاجتياح غزة.

يقدر عدد مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة ما بين 30 إلى 40 ألف شخص، علاوة على احتياطي قد يصل إلى عشرات الآلاف، وفق وكالة “روسيا اليوم”.

بطبيعة الحال لا تقارن ترسانة حماس العسكرية لا من قريب ولا من بعيد بالقدرات العسكرية الإسرائيلية وبجيشها المزود بأحدث الأسلحة في البر والبحر والجو، وباستخباراتها الشهيرة والدعم الأمريكي اللامحدود، مقابل قطاع محاصر في رقعة ضيقة يقطنها أكثر من مليوني فلسطيني.

في المجموع، تقدر الوحدات العسكرية لحماس في غزة ما بين 27 إلى 30 كتيبة وحوالي مئة سرية، علاوة على وجود وحدات مساعدة أخرى في تخصصات الهندسة والخدمات والدعم اللوجستيكي وما شابه