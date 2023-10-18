مجموعة حمادة تخصص يومي عمل لصالح دعم الاشقاء في غزة

وطنا اليوم – قررت مجموعة حمادة تخصيص يومي عمل لصالح دعم الأشقاء في قطاع غزة الذين يتعرضون منذ أيام لعدوان غاشم من قبل جيش دولة الاحتلال.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة إن المجموعة ستعمل على تجهيز مواد غذائية ومعدات إغاثة إنسانية من المبالغ المخصصة وإرسالها إلى الأشقاء في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأكد حمادة أن التضامن ودعم الأشقاء في قطاع غزة يكون من خلال مواصلة الانتاج والعمل وتخصيص أيام منها لصالح تقديم مساعدات غذائية وطبية ومعدات إغاثة وليس من خلال الإغلاق وتعطيل الإقتصاد الوطني.

وبين حمادة أن الوقف إلى جانب الأشقاء في غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم أمام الإعتداء الوحشي وجرائم الحرب والمجازر التي ترتكبها دولة الإحتلال بحق أبناءها القطاع والتي تمنع عنهم الماء والغذاء والكهرباء والدواء.

وحث حمادة مجتمع الأعمال وفعاليات القطاع الخاص الى ضرورة تكثيف حملات التبرع والإغاثة في ضوء ازدياد الاحتياجات الإنسانية التي يحتاجها أبناء قطاع غزة.

ودان حمادة بأشد العبارات المجزرة البشعة التي استهدفت قصف مستشفى المعمداني في غزة.

وثمن حمادة الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في سبيل وقف العدوان والحرب على غزة وإيصال المساعدات الطبية والإغاثة للقطاع.