اللواء النصرات يوصف المشهد العسكري قبيل اعلان اسرائيل اكمال استعدادتها لخوض المعركة البرية في غزة

وطنا اليوم – وصف اللواء الركن المتقاعد صالح النصرات المشهد العسكري الدائر في غزة عشية اعلان الجيش الاسرائيلي جهوزيته للمعركة البرية في غزة بان النصر الحاسم صعب المنال للقوات الإسرائيلية وقال النصرات في تعليقه لوطنا اليوم :

قد يكون النصر الحاسم شىء صعب المنال لإسرائيل حاليًا لعدد اسباب اولها ان إسرائيل لم تحدد مركز الثقل في قوات المقاومة ولم تتعامل معه ولم تقوم على أبطاله او شل عمله وثانيًا لم تحدد الهدف الاستراتيجي للحرب البرية هل هو القضاء على حماس وهذا صعب ايضا او هل هو تفكيك قوات حماس وهذا هدف ليس بالسهل.

واضاف النصرات حتى وان تلقت التعزيزات العسكرية والمقاتلين من القوات الامريكية من الممكن انها خفضت من حدة اندفاعها وحفاظا على ما تبقى من ماء وجه الجيش الذي لا يقهر ان تقوم بعملية برية محدودة لاحتلال ارض وممكن تكون الارض المحروقة حاليًا والمدمرة والخالية من السكان لكسب موقف سياسي فقط ومع ذلك ستجد مقاومة عنيفة لعدم خبرتهم في قتال المناطق المبنية بإلإضافة إحتمال تلغيم هذه المناطق وتركيز جميع اسلحة المقاومة عليها مع اسلحة مقاومة الدروع.

يذكر ان الجيش الاسرائيلي اعلن انه اكمل استعداداته لخوض معركة برية في غزة بعد ما مني بخسائر من جراء عملية طوفان الاقصى .