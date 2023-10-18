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ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

منذ ساعتين
ارتفاع حصيلة قتلى الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة التابعة للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، ارتفاع عدد قتلاه إلى 2000 شخص وإصابة 4562 مستوطناً بجراح، العشرات منهم بوضع خطير، منذ بدء الحرب.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثاني عشر على التوالي.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.


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