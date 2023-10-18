بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمن يقدم رسالتة الانسانية في ساحات الميدان

منذ دقيقتين
الأمن يقدم رسالتة الانسانية في ساحات الميدان

وطنا اليوم: تحرص مديرية الأمن العام على توفير خدمات الأمن والسلامة والحماية لجميع المواطنين والمتواجدين في جميع المواقع وفي كل الظروف والأوقات، هذه رسالتنا الإنسانية تجاه كل إنسان، وهي رسالتنا لأهلنا في كل الساحات والميادين…
نحن لكم، ومعكم، نجتمع على حب الوطن ونبذل جهدنا من أجلكم بأمانة وإخلاص


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:07

آلاف الأردنيين يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال في عمّان

19:58

التربية: دوام جميع المدارس الخميس كالمعتاد

19:50

الخصاونة: هناك منشورات خطيرة يتمُّ تداولها تستهدف حرف البوصلة

19:28

السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان بشكل فوري

19:23

الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية

19:18

الصفدي: محاولة تهجير الفلسطينيين سينظر إليه الأردن أنه إعلان حرب

19:07

الحزب المدني الديمقراطي تحت التأسيس يدين مجازر الاحتلال في غزة

19:04

وزير الداخلية : هناك دعوات للمواطنين غير واعية

18:57

نتنياهو يوضح شروط دخول المساعدات لجنوب غزة

18:53

بايدن : ما حدث في 7 أكتوبر يذكّرنا بـ11 سبتمبر

16:41

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

16:32

الخصاونة: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)