الأمن يقدم رسالتة الانسانية في ساحات الميدان

وطنا اليوم: تحرص مديرية الأمن العام على توفير خدمات الأمن والسلامة والحماية لجميع المواطنين والمتواجدين في جميع المواقع وفي كل الظروف والأوقات، هذه رسالتنا الإنسانية تجاه كل إنسان، وهي رسالتنا لأهلنا في كل الساحات والميادين…

نحن لكم، ومعكم، نجتمع على حب الوطن ونبذل جهدنا من أجلكم بأمانة وإخلاص