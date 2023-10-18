آلاف الأردنيين يتظاهرون أمام سفارة الاحتلال في عمّان

وطنا اليوم:تظاهر آلاف الأردنيين قرب سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمّان، اليوم الاربعاء، تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 12 يوما، مطالبين بوقفه.

ورفع المشاركون العلمين الأردني والفلسطيني، وهتفوا “خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود”، إضافة الى العديد من الهتافات المنددة بالاحتلال الاسرائيلي.

ونظم الوقفة فعاليات حزبية وشبابية في منطقة الرابية غرب عمّان، فيما وشهدت المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا.

وتأتي الوقفة، بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة واستشهد وجرح إثرها مئات الفلسطينيين، وسط تنديد عربي ودولي.