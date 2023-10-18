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التربية: دوام جميع المدارس الخميس كالمعتاد

منذ دقيقة واحدة
التربية: دوام جميع المدارس الخميس كالمعتاد

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم أن دوام المدارس ليوم غد الخميس سيكون كالمعتاد في جميع القطاعات التعليمية، وفق الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد مساعفة.
وتداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء بتعليق دوام طلبة المدارس الخميس،الأمر الذي نفته وزارة التربية، وأكدت لاحقا أن الدوام كالمعتاد.
وتشهد عدة محافظات في الأردن مسيرات تضامنية دعما للمقاومة الفلسطينية والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على قطاع غزة.

طوفان الأقصى
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثاني عشر على التوالي.
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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