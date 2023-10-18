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السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان بشكل فوري

منذ دقيقتين
السعودية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان بشكل فوري

وطنا اليوم:دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية لبنان، رعاياها التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً.

تظاهرات في لبنان
وأضافت السفارة السعودية في إحاطة صحفية، أنها تدعو السعوديين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات او تظاهرات لحين مغادرتهم.
وشهد محيط السفارة الامريكية في منطقة عوكر في لبنان مواجهات مع عناصر الأمن اللبناني، ولبنانيون غاضبون احتشدوا دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بجرائم الاحتلال

تبادل إطلاق النار
وفي وقت سابق، أطلقت نيران من رشاشات تجاه مستوطنة زرعيت مقابل الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
وبحسب جيش الاحتلال، تم إطلاق نار من لبنان، الأربعاء، تجاه موقع عسكري تابع للاحتلال على الحدود الجنوبية.
وأضاف أنه تم الرد على مصادر النيران على الحدود اللبنانية


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