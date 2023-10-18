وزير الداخلية : هناك دعوات للمواطنين غير واعية

وطنا اليوم:قال وزير الداخلية مازن الفراية إن هناك دعوات للمواطنين للذهاب إلى الحدود، واصفا إياها بـ”غير الواعية”.

وأضاف الفراية خلال اجتماع المجلس الأمني لمحافظة العاصمة بمشاركة كافة المحافظين، أن الأجهزة الأمنية تحفظ حق المواطن في التعبير وهو حق دستوري للمواطن بأن يعبر عن ألمه وغضبه.

ووجه رسالة للأردنيين بالقول “أقدر وقفتكم مع الأهل في قطاع غزة، لكن هناك دعوات غير واعية للذهاب إلى الحدود وهي مناطق عمليات تمنع التسلل من وإلى الأردن”.

دعوات للاشتباك مع القوات المسلحة

ولفت إلى أن هناك منشورات ودعوات للاشتباك مع القوات المسلحة وتحث على مقاومتها.

وشدد الفراية على أن الأجهزة الأمنية تمارس أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المشاركين في المسيرات رغم الاستفزازات