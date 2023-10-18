بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأمير الحسن: في غزة هاشم حيث ضريح جدي تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين

منذ ساعة واحدة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2023-10-18 11:47:26Z | | ÿcROÿhWTÿcROÿbh²µa

 

وطنا اليوم – علق الأمير الحسن بن طلال على مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى، قائلا، “في غزة هاشم حيث ضريح جدي هاشم بن عبد مناف تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين”.

وأضاف، الأمير الحسن، أنه رغم أن المستشفى الأهلي المعمداني “ملاذ السلام” يحمل كل الصفات الدينية والإنسانية والتاريخية إلا أن هذه الأسباب مجتمعة لم تحمهِ من الأعمال الإجرامية.

وختم في منشور عبر فيسبوك، “رحم الله شهداء غزة وأشفى جرحاهم وربط على قلوبهم بالسكينة والصبر والإيمان”.

ونشر الأمير الحسن صورة توثق الدمار الذي لحق في مرافق المستشفى بعد قصفه والذي راح ضحيته أكثر من 500 شهيد فلسطيني.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

16:32

الخصاونة: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

16:28

الصفدي:إسرائيل إرهابية ويجب تقديم قادتها للجنايات الدولية

16:10

مصدر أمني مسؤول: المشاركة سيرا على الاقدام مسموحة بمحيط السفارة

16:07

تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين للبنوك

15:57

معرض الخليج للتعليم والتدريب ينطلق في أكتوبر بأبوظبي

15:51

خارجية الاحتلال تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر

15:43

إيران تدعو إلى حظر النفط عن الاحتلال وطرد سفرائه

15:34

ولي العهد يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

15:31

بيان صادر عن حزب ارادة حول الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة

15:26

بيان مركز التعايش الديني حول مجزرة المستشفى المعمداني في غزة

15:01

الأردنيون ينتفضون نصرة للفلسطينيين وتنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)