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مصدر أمني مسؤول: المشاركة سيرا على الاقدام مسموحة بمحيط السفارة

منذ ساعة واحدة
مصدر أمني مسؤول: المشاركة سيرا على الاقدام مسموحة بمحيط السفارة

 

وطنا اليوم –  صرح مصدر أمني مسؤول عن فتح الطريق أمام المواطنين للمشاركة في المسيرات مع منعها أمام المركبات في محيط السفارة “الإسرائيلية”.

وقال المصدر لـ”الغد” إن قوات الأمن موجودة لحماية المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم بحرية.

ويتواجد حاليا آلاف المتظاهرين في محيط سفارة العدو، فيمايتوافد المئات للانضمام للجموع الغاضبة.

المشهد حول السفارة ينقسم إلى ثلاث مجموعات من المتظاهرين، تفصل بينهم قوات من الدرك والأمن العام لمنع تجمعهم في مكان واحد، إلا أن الجموع يحاولون الاقتراب من السفارة كما حصل ليلة أمس.

الغد


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