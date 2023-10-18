وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين -الفترة المسائية-، إلى البنوك.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب لها، إنه جرى تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين -الفترة المسائية- عن شهري 8 و9 إلى البنوك اليوم.
وطلبت الوزارة من المعلمين، مراجعة البنوك الخميس لاستلام مستحقاتهم
تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين للبنوك
وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين -الفترة المسائية-، إلى البنوك.