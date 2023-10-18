معرض الخليج للتعليم والتدريب ينطلق في أكتوبر بأبوظبي

وطنا اليوم:ينطلق معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثانيه خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٥ أكتوبر القادم في فندق ارث بأبوظبي، والذي تنظمه شركة ” ميد بوينت ” المتخصصة في تنظيم وإدارة الفعاليات.

ويشكل المعرض منصة نموذجية تتيح للطلبة، وخاصة في المرحلة الثانوية، تحديد الخيارات المناسبة لهم من الجامعات والبرامج الأكاديمية، من خلال إمكانية مقابلة نخبة من ممثلي الجامعات المحلية والدولية، لمناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية، والإجابة عن جميع استفساراتهم، لتمكينهم من تحديد مسار دراسي يساعدهم على الوصول إلى حياة مهنية ناجحة.

ويشارك الطلبة والمرشدين في يوم الافتتاح الرسمي للمعرض، على فترتين من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 3 ظهراً.

وأعربت الشيخة نورة آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة (ميد بوينت ) عن خالص شكرها وتقديرها إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم على دعم الوزارة للمعرض بالمشاركه فيه للسنه الثانيه على توالي، بما يشكل دعماً أوفر للجهود المخلصة لدولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي بتوفير البيئات المحفزة للتطور التعليمي واستشراف المستقبل، ومواكبة الاتجاهات العلمية الحديثة، وتبني أفضل الممارسات التي تكرس ريادة وتنافسية دول المنطقة، لضمان مستقبل أفضل لأبنائنا الطلبة، وتحقيق تطلعات شعوبها في استدامة التنمية والتطور والرخاء

وأشادت الشيخة نورة بمعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على دعمها ومساندتها لكل ما يحقق الإرشاد الأكاديمي للطلبة، وتعزيز وعيهم بالخيارات والفرص التي تساهم في تحقيق تطلعاتهم المستقبلية، وحثهم على المشاركة في المعرض، والاطلاع على مخرجاته التي تجسد الرؤى الخاصة بمستقبلهم، وتوجهاتهم الأكاديمية.

كما تقدمت الشيخة نورة بالشكر الجزيل لعطوفة الأستاذ الدكتور مأمون محمد الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية على دعمه من خلال حضور الفعاليه، وشكرت أيضاً وزارة التعليم العالي و البحث العلمي على دعمها للمعرض وأيضاً على مشاركة جامعات أردنية في المعرض بنسخته الثانية.

وتقدمت أيضاً بالشكر الجزيل للشركاء مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، على دعمهم الذي لا يقدر بثمن في جعل هذا الحدث ممكناً ودورهم الفعال في تطوير ودعم استضافة الفعاليه المرموقة في إمارة أبوظبي، وتمنت أن يكون معرض الخليج وجهة للسياحه التعليمية وأداة فعالة في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة تمتلك المقومات الرئيسية لاستضافة فعاليات التعليميه المرموقة. . كما نعبرعن خالص تقديرنا لراعينا البلاتيني، جامعة الإمارات العربية المتحدة، وراعينا الذهبي، أكاديمية ربدان، على مساهماتهما السخية في نجاح هذا الإنجاز التعليمي.

وأوضحت الشيخة نورة أن تنظيم هذا المعرض على المستوى الخليجي يأتي بعد النجاح الباهر لمعرض الخليج للتعليم والتدريب في العام الماضي، والذي ساهم في تلبية تطلعات الشباب الاماراتي، وفتح آفاق الانخراط في مجالات التعليم العالي، وتهيئة الفرص للاستفادة من خبرات مؤسسات تعليمية مرموقة على المستوى العالمي، للتعريف بتخصصاتها الحديثة، ودعوة الشباب إلى الالتحاق بها لضمان مستقبل مهني مشرق لهم.