خارجية الاحتلال تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجلت موظفي سفارتيها بالمغرب ومصر “بسبب المظاهرات الغاضبة على ما يجري في غزة”

وتشهد عدة عواصم في مختلف الدول سواء أكانت العربية أو الأوروبية مسيرات حاشدة، وسط هتافات بنصرة الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة، والتنديد بجرائم الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ 12 يوما.

طوفان الأقصى

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه على مختلف أنحاء قطاع غزة، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الثاني عشر على التوالي.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية