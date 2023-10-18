إيران تدعو إلى حظر النفط عن الاحتلال وطرد سفرائه

وطنا اليوم:دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، الدول الإسلامية إلى “فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني”، في أعقاب ارتكاب الاحتلال مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

وشدد عبد اللهيان على ضرورة طرد من وصفهم بـ”سفراء النظام المجرم” من الدول التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال.

وحذر الوزير الإيراني من أن “الفشل في وقف جرائم الحرب واستمرار الكيان العنصري الصهيوني في الإبادة الجماعية في غزة سيجعل المنطقة خارج نطاق السيطرة”.

ووصف عبد اللهيان، خلال لقائه مع نظيره الكويتي سالم الجابر الصباح، على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، محاولة الاحتلال تهجير أهالي غزة بـ”العمل الخطير وانتهاك القوانين والأنظمة الدولية المتعارف عليها”.

وشدد على إدانة بلاده لمجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين في قطاع غزة، واصفا الجريمة الإسرائيلية بـ”الإبادة الجماعية”.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب المنظمة، فإن الاجتماع جاء بناء على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة كافة أشكال الحياة في القطاع وتهجير سكانه قسريا عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.

وفي حصيلة مرشحة للارتفاع، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 3300 شهيد، ونحو 13 ألف مصاب بجروح مختلفة، جلهم من الأطفال والنساء