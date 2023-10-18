بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

إيران تدعو إلى حظر النفط عن الاحتلال وطرد سفرائه

منذ ساعة واحدة
إيران تدعو إلى حظر النفط عن الاحتلال وطرد سفرائه

وطنا اليوم:دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء، الدول الإسلامية إلى “فرض حظر نفطي على النظام الصهيوني”، في أعقاب ارتكاب الاحتلال مجزرة مستشفى المعمداني في قطاع غزة.
وشدد عبد اللهيان على ضرورة طرد من وصفهم بـ”سفراء النظام المجرم” من الدول التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال.
وحذر الوزير الإيراني من أن “الفشل في وقف جرائم الحرب واستمرار الكيان العنصري الصهيوني في الإبادة الجماعية في غزة سيجعل المنطقة خارج نطاق السيطرة”.
ووصف عبد اللهيان، خلال لقائه مع نظيره الكويتي سالم الجابر الصباح، على هامش الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، محاولة الاحتلال تهجير أهالي غزة بـ”العمل الخطير وانتهاك القوانين والأنظمة الدولية المتعارف عليها”.
وشدد على إدانة بلاده لمجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين في قطاع غزة، واصفا الجريمة الإسرائيلية بـ”الإبادة الجماعية”.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى اجتماع طارئ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وبحسب المنظمة، فإن الاجتماع جاء بناء على دعوة من السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة كافة أشكال الحياة في القطاع وتهجير سكانه قسريا عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية بالإضافة إلى قوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وفي حصيلة مرشحة للارتفاع، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان إلى أكثر من 3300 شهيد، ونحو 13 ألف مصاب بجروح مختلفة، جلهم من الأطفال والنساء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

16:32

الخصاونة: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

16:28

الصفدي:إسرائيل إرهابية ويجب تقديم قادتها للجنايات الدولية

16:17

الأمير الحسن: في غزة هاشم حيث ضريح جدي تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين

16:10

مصدر أمني مسؤول: المشاركة سيرا على الاقدام مسموحة بمحيط السفارة

16:07

تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين للبنوك

15:57

معرض الخليج للتعليم والتدريب ينطلق في أكتوبر بأبوظبي

15:51

خارجية الاحتلال تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر

15:34

ولي العهد يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

15:31

بيان صادر عن حزب ارادة حول الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة

15:26

بيان مركز التعايش الديني حول مجزرة المستشفى المعمداني في غزة

15:01

الأردنيون ينتفضون نصرة للفلسطينيين وتنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)