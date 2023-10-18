ولي العهد يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

وطنا اليوم:استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمستشار في الديوان الملكي السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، الذي يزور الأردن لإطلاق عدد من المشاريع الإنسانية.

وحضر اللقاء سمو الأمير راشد بن الحسن، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري