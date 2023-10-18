بيان صادر عن حزب ارادة حول الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة

وطنا اليوم:يستمر العدو الغاصب في مسلسل جرائمه ضد الانسانية والتي بدأها منذ وعد بلفور المشؤوم حتى يومنا هذا ، ليثبت في كل لحظة حجم التطرف والوحشية والإستعلاء وتجاوز كل المبادئ و المعايير والإعتبارات الأخلاقيه ، يسانده دعم وتبرير عالمي منحاز بشكل صارخ للمحتل ، وكان آخر جرائمه الإعتداء الوحشي واستهداف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة مما أسفر عما يزيد عن الخمسمائة شهيد مدني اغلبهم من الأطفال والنساء الذين استجاروا بهذا المكان خوفاً وحماية لهم من القصف الوحشي بالاضافة لمئات الجرحى والاعداد مرشحه للازدياد باطراد .

إن العدوان على المستشفى هو استكمال واستمرار لمسلسل الأعمال الوحشية التي يتباهى بها العدو الصهوني المجرم ، ويعد جريمة حرب ضد الإنسانيه يستوجب تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية ومعاقبتهم كمجرمي حرب وعلى راسهم رئيس وزراء العدو .

واذ يستنكر حزب إرادة تلك الجرائم البشعة ويؤيد موقف الاردن الرسمي وعلى رأسه جلالة الملك برفض هذا العدوان ورفض التهجير القصري لأبناء فلسطين ، فإننا نطالب باتخاذ المزيد من الاجراءات بطرد سفير الكيان الصهيوني واعتباره شخصاً غير مرغوب به ، والعمل على إحالة ملف هذه الجريمة والجرائم المتكررة الى الهيئات والمحاكم الدولية المختصة بجرائم الحرب ، للمطالبة بمعاقبة هذا الكيان وكشف وجهه الإجرامي امام العالم .

كما يناشد حزب ارادة شعوب العالم الحرة بالوقوف في وجه هذا العدوان ورفضه والضغط على حكوماتهم من اجل إتخاذ موقف حازم لوقف فوري للعدوان على غزة وفرض عقوبات عسكرية واقتصادية على هذا الكيان

حمى الله الشعب الفلسطيني البطل

حمى الله ابطال غزة

وحفظ الله الاردن ملكا و شعباً وجيشاً عزيزاً مصاناً سنداً لاشقائه الفلسطينيين