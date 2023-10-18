الأردنيون ينتفضون نصرة للفلسطينيين وتنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:شارك مئات المحامين الأردنيين في مسيرة احتجاجية اليوم الاربعاء، وذلك من أمام قصر العدل إلى مجمع النقابات المهنية، تنديدا بالعدوان الاسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية المتواصل منذ 12 يوما.

كما شارك مئات الأردنيين في وقفة تضامنية بالقرب من سفارة الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الرابية والسفارة الأمريكية بمنطقة عبدون في العاصمة عمان نظمتها فعاليات حزبية وشبابية، حيث رفع المشاركيون العلمين الأردني والفلسطيني وسط حضور امني مكثف

وتأتي المسيرات بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة، واستشهد وجرح إثرها مئات الفلسطينيين، وسط تنديد عربي ودولي.

ونفذت وقفتان امام مجمع النقابات المهنية في اربد للتضامن مع اهل عزة وللتنديد بالاجرام الوحشي والقصف العشوائي الذي يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة واستنكارا بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وارتكابه مجزرة وحشية بقصفه مستشفى المعمداني في قطاع الغزة .

وانطلقت مسيرة من امام قصر العدل باربد بمشاركة المحامين وصولا الى مجمع النقابات المهنية كما توقف المحامون عن الترافع بقصر عدل اربد وعدم تسجيل الدعاوى امتثالا لقرار نقابة المحامين للتضامن مع اهل غزة فيما نفذت وقفة تضامنية ثانية امام مجمع النقابات المهنية بتنظيم من القوى الوطنية ونقابة المهندسين لفرع اربد .

وطالب المشاركون في الوقفتان بوقف العدوان على المدنيين العزل ودور العبادة والمستشفيات والمنازل وتوفير ممرات آمنة لايصال جميع انواع المساعدات للقطاع الذي يعيش اوضاع انسانية خطيرة، مؤكدين ان ما تتعرض له غزة هو حرب ابادة بشرية تجاوزت الاعراف والمواثيق والقوانين الدولية، حيث طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح ازاء ذلك.

واكدوا على اهمية دعم صمود اهلنا في غزة وان الوضع خطير للغاية وان القضية الفلسطينية الان على المحك وهنالك مخططات تحاك من اجل تصفية القضية وطرد كل الفلسطنيين من اراضيهم وبناء مستوطنات جديدة عليها مطالبين الدول الاسلامية والعربية والعالم بالتحرك سريعا لانقاذ الاطفال والنساء والشيوخ الامنين الذين يقصفون بوابل من الاسلحة المحرمة دوليا وتؤدي للقتل واصابات بالغة.

واشاروا الى ان الحصار على غزة هو اعتداء بربري على الانسانية وان ازدواجية المعايير التي يتبعها لغرب في دعم الاحتلال ستقود الى مزيد من التصعيد والقتل للابرياء.

ولفتوا الى الجرام التي يرتكبها الاحتلال يرقى الى مستوى جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال ضد أصحاب الأرض الأصليين وهو ما يخالف القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

وحيوا صمود أهل غزة والمقدسيين وكل الفلسطنيين المرابطين على اراضيهم المحتلة بمواجهة الهجمة الممنهجة والرامية الى تفريغ فلسطين وغزة من سكانها الأصليين والعمل على تهويدها مؤكدين وقوف الأردن بكل مستوياته مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة.

وانتقدوا صمت العالم والمجتمع الدولي وعدم تحركة امام ما يشهده القطاع من حرب وحشية ضد الانسانية في قطاع غزة واستخدام الاسلحة المحرمة دوليا مؤكدين ان الحق والشرعية ستنتصر باذن الله على الباطل والمعتدي.

وقال رئيس فرع نقابة المحامين في إربد المحامي بلال نصير إن الوقفة تأتي استنكارا ورفضا للعدوان والغطرسة الصهيونية وانتهاكهـا لكافة المحرمات والمواثيق الدولية.

وأضاف المحامي نصيرات إن مجلس نقابة المحامين يتابع الاعتداءات الغاشمة من قبل اسرائيل على شعبنا الفلسطيني الصامد مؤكدا ان المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطنيين وقطاع غزة تعتبر بربرية ووحشية وتجاوزت كل القوانين والشرائع السماوية بقتل الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ