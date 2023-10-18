بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مصدر سيادي مصري يرد على نتنياهو: لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة التصعيد سيقابل بتصعيد

منذ 3 ساعات
مصدر سيادي مصري يرد على نتنياهو: لن نسمح بإجلاء الأجانب من غزة التصعيد سيقابل بتصعيد

وطنا اليوم:نقلت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، عن مصدر سيادي مصري، قوله ردًا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم فتح معبر رفح، “إن مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب من قطاع غزة، وأن التصعيد سيقابل بتصعيد”.
وكان نتنياهو قال خلال حديثه للرئيس الأمريكي جو بايدن “لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال مساعدات إلى قطاع غزة”.
ودعا عبد الفتاح السيسي إلى نقل الفلسطينيين في غزة إلى صحراء النقب بدلا من سيناء، إلى حين الانتهاء من العملية العسكرية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.
وخلال مؤتمر مع المستشار الألماني جورج شولتز في القاهرة، قال السيسي: “إذا كانت هناك فكرة للتقدير، فتوجد صحراء النقب التي يمكن أن يتم نقل الفلسطينيين إليها إلى حين انتهاء ’إسرائيل’ من خطتها المعلنة في تصفية المقاومة أو القضاء على الجماعات المسلحة، ’حماس’ و’الجهاد’ وغيرهما، ثم ترجعهم إذا شاءت”.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مستشفى المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أسفرت حتى الآن عن سقوط 3300 شهيد وإصابة أكثر من 11 ألفًا، محذرة أن هناك نقصًا حادًا بالأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات القطاع.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:41

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

16:32

الخصاونة: سنتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

16:28

الصفدي:إسرائيل إرهابية ويجب تقديم قادتها للجنايات الدولية

16:17

الأمير الحسن: في غزة هاشم حيث ضريح جدي تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين

16:10

مصدر أمني مسؤول: المشاركة سيرا على الاقدام مسموحة بمحيط السفارة

16:07

تحويل مستحقات العاملين في مدارس الطلبة السوريين للبنوك

15:57

معرض الخليج للتعليم والتدريب ينطلق في أكتوبر بأبوظبي

15:51

خارجية الاحتلال تجلي طواقم سفارتيها في المغرب ومصر

15:43

إيران تدعو إلى حظر النفط عن الاحتلال وطرد سفرائه

15:34

ولي العهد يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

15:31

بيان صادر عن حزب ارادة حول الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الصهيوني باستهداف المستشفى المعمداني الأهلي في غزة

15:26

بيان مركز التعايش الديني حول مجزرة المستشفى المعمداني في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)