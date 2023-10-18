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حملة تبرع واسعة في الأردن لصالح سكان غزة

منذ ساعتين
حملة تبرع واسعة في الأردن لصالح سكان غزة

وطنا اليوم:أطلقت نقابة المهندسين الأردنيين بشراكة مع راديو “حسنى”، خلال الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حملة “غزة معاً ننصرها”، للتضامن مع القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لا يتوقف تسبب في استشهاد أكثر من 3 آلاف فلسطيني، وخلف دماراً هائلاً في كل أرجاء غزة.
إلى حدود صباح الأربعاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استطاعت حملة “غزة معاً ننصرها” جمع أكثر من 549 ألف دينار أردني (حوالي 775 ألف دولار أمريكي) خلال ساعات، فيما تستمر الحملة طيلة الأربعاء في يوم مفتوح خصصه المنظمون لجمع التبرعات.
فيما أكد نائب نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس فوزي مسعد، أن الهمّ الأكبر والمستعجل الذي ستعمل اللجنة العليا للإعمار في فلسطين على تحقيقه في المرحلة الأولى من حملة “غزة معاً ننصرها”، هو عمليات الإيواء في قطاع غزة وفلسطين، مشيراً إلى أن المواقف الدولية إزاء ما يشهده قطاع غزة من قصف ودمار، ميتة، وهناك تراجع ملحوظ تجاه القضية.
كما أشار المهندس مسعد خلال لقائه رؤساء مجالس فروع نقابة المهندسين في محافظات المملكة، إلى أن الجميع يتابع ما يجري في غزة والضفة الغربية من ملاحقة وقتل وإبادة جماعية وتدمير، بالإضافة إلى محاولات جادة لتهجير سكان القطاع، ومنع وصول كافة المساعدات الطبية والإنسانية لهم، وقطع الماء والكهرباء منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
فيما ستكون طرق التبرع للحملة من خلال إرسال رسالة واتساب بقيمة التبرع عبر الرقم 0775399300، أو التبرع مباشرة، في أي فرع من فروع نقابة المهندسين في كافة المحافظات، ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين في كافة المحافظات.

كما يمكن التبرع عبر الإيداع البنكي لحساب الحملة – البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 – فرع الشميساني رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM، أو عبر الدفع إلكترونياً من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي: www.jea.org.jo (للمهندسين وغير المهندسين)، أو من خلال إيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة وأبو شيخة للصرافة، لصالح حملة “غزة معاً ننصرها إيواء وإعمار”


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