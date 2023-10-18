إخلاء 6 مطارات فرنسية بعد بلاغات بوجود خطر أمنى

وطنا اليوم:وسط التحذيرات الدولية من إمكانية تأثير الصراع الحالي الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على الوضع الأمني في عدد من الدول الغربية، وفي خضم الاستنفار الأمني في فرنسا، أخلي عدد من المطارات الفرنسية.

فقد أخلت السلطات الأمنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، ستة مطارات في مختلف أنحاء البلاد بعد تلقيها “تهديدات باعتداءات” عبر البريد الإلكتروني، كما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأوضح المصدر أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات “تبديد أية شكوك” بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

كما تم إخلاء قصر فرساي للمرة الثالثة على التوالي، خلال خمسة أيام بعد إنذار بوجود قنبلة.

كنيس يهودي

أما في برلين، فألقيت زجاجتان حارقتان على كنيس يهودي في وقت مبكر اليوم، من دون وقوع أضرار، كما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن “شخصين مجهولي الهوية وصلا سيرا على الأقدام وألقيا زجاجتين مشتعلتين مملوءتين بسائل باتجاه الكنيس في شارع برونينشتراسه” التجاري والسكني.

كذلك شهدت إيطاليا حادثة مماثلة، حيث أخليت مدرسة يهودية في حي الغيتو التاريخي، وسط روما صباحا، بعد ورود تهديد بوجود قنبلة، حسب ما أفادت شرطة العاصمة. وقالت إنه تم إرسال فرق متخصصة وكلاب إلى الموقع لتفتيش المباني.

أتت تلك الحوادث عقب قتل مسلح بالرصاص، مساء الاثنين، 2 من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل. فيما أشار متحدث باسم مكتب المدعي العام البلجيكي إلى أن تحقيقات تجري لمعرفة ما إذا كان هناك رابط بين الهجوم الذي تبناه داعش لاحقا، والصراع بين إسرائيل وغزة.

كما جاءت فيما وُضعت فرنسا في أعلى مستويات التأهب الأمني، منذ الجمعة الماضي، بعدما قتل متشدد مشتبه به مدرساً وأصاب ثلاثة آخرين في شمال البلاد