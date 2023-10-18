الصفدي : أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعني حرب

*تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي على قناة العربية
*بالنسبة لنا في الأردن، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعني حرب*
*لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم ولن نسمح بتكرار مشاهد 1948 و1967*
*سنتصدى لأي محاولة تهجير الفلسطينيين من وطنهم*
*حديثنا مع المجتمع الدولي أن مثل هذا العمل هو جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وملحقها للعام 1977*
*الأولوية الآن وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف العقوبات الجماعية على #غزة وحماية المدنيين*
*على المجتمع الدولي أن يتعامل مع ما يجري في غزة من ذات المنطلق الذي تعامل معه في مقاربة الأزمة الأوكرانية*
*ما يجري في غزة عقوبات جماعية وجرائم حرب*
*لا يجوز أن يميز القانون الدولي بين أزمة وأخرى استناداً إلى دولة أو مكانها أو أطرافها*