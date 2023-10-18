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الصفدي : أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعني حرب

منذ 3 ساعات
الصفدي : أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعني حرب

 

*تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي على قناة العربية

*بالنسبة لنا في الأردن، أي محاولة لتهجير الفلسطينيين يعني حرب*

*لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم ولن نسمح بتكرار مشاهد 1948 و1967*

*سنتصدى لأي محاولة تهجير الفلسطينيين من وطنهم*

*حديثنا مع المجتمع الدولي أن مثل هذا العمل هو جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة وملحقها للعام 1977*

*الأولوية الآن وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية ووقف العقوبات الجماعية على #غزة وحماية المدنيين*

*على المجتمع الدولي أن يتعامل مع ما يجري في غزة من ذات المنطلق الذي تعامل معه في مقاربة الأزمة الأوكرانية*

*ما يجري في غزة عقوبات جماعية وجرائم حرب*

*لا يجوز أن يميز القانون الدولي بين أزمة وأخرى استناداً إلى دولة أو مكانها أو أطرافها*


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