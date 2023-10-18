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محلل اسرائيلي: كتائب القسام جاهزة لعملية برية وستقوم باستدراجنا لمقتل

منذ 4 ساعات
محلل اسرائيلي: كتائب القسام جاهزة لعملية برية وستقوم باستدراجنا لمقتل
وطنا اليوم –  أكد المحلل العسكري في القناة /13/ العبرية أن “حماس لم تتضرر” خلال عملية السيوف الحديدية (الاسم الإسرائيلي للعدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة) حتى الآن.

وأوضح تسفي يحزقلي أن “مبنى قوة تنظيم حماس يقع في قاع غزة، ولا يوجد أي ضعف هناك”، وذلك على الرغم من مزاعم الجيش الإسرائيلي أنه يهاجم حماس”.

وتساءل: “هل ألحقنا الأذى بحماس بطريقة مختلفة؟ أعتقد أنه حتى الآن لم تتضرر حماس”. “أعتذر لجميع المراسلين العسكريين الذين أظهروا كل الهجمات، إنها هجمات كبيرة. هناك الكثير من سقوط المباني والأبراج، لكن لم يتضرر مبنى القوة التابع لحماس، وأستطيع أن أقول إن بناء قوة “حماس” يجري في أسفل قطاع غزة، وهذا عكس ما يفترض أن يحدث، ولا يوجد حتى الآن أي ضعف هناك.

وكان ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي سكوت ريتر، حذر من أن “كتائب القسام” وفصائل المقاومة الفلسطينية “ستدمر الجيش الإسرائيلي في حال حدوث عملية برية في قطاع غزة”.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة يوتيوب “الحكم على الحرية” أن الإسرائيليين “إذا ذهبوا إلى غزة، سأكون صادقا تماما معكم، سيموتون.. سيموتون بأعداد لم يرها الإسرائيليون من قبل”.

وأضاف: “كتائب القسام التابعة لحركة (حماس) جاهزة لعملية برية وستقوم باستدراج إسرائيل لمقتل”.

 


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