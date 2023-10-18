الأجهزة الأمنية تغلق المداخل المؤدية إلى السفارة الأمريكية

وطنا اليوم:أغلقت الأجهزة الأمنية المداخل المؤدية إلى السفارة الأمريكية في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.

وشهد مساء أمس الثلاثاء، إطلاق الأجهزة الأمنية قنابل مسيل للدموع، لإبعاد متظاهرين غاضبين حاولوا وصول سفارة الاحتلال في منطقة الرابية بالعاصمة عمان. وتظاهر عشرات الأردنيين أمام سفارة الاحتلال تعبيرا عن غضبهم من جرائم الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني الذي استشهد على إثرها المئات.

مجلس النواب

ويعقد مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة طارئة لبحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة والعدوان العنيف الذي يشنه الاحتلال على القطاع.

وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أطلقت يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3300 آلاف شهيد، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحا منذ بدء طوفان الأقصى.

وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين إلى أكثر من 1500 قتيل بينهم 304 جنود