كارثة قادمة .. مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات

وطنا اليوم:قال المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، صباح اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات.

وتابع المكتب: ما يعني تحول غزة إلى مقبرة جماعية

الى ذلك قال الدفاع المدني في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، إنه لم ينج أي أحد من جريمة المعمداني.

وقصف مساء أمس الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أكثر من 500 شخص، معظمهم من الأطفال والنساء

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية أكثر من 3300 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 12 يوما، وفق ما أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة خلال مؤتمر صحفي الأربعاء.

وأضافت الكيلة أن القطاع الصحي في غزة يعاني من “نقص حاد للأدوية ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع للمياه وتدهور منظومة الصرف الصحي” مشيرة إلى أن هذه الأمور تزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية في القطاع المحاصر.

“هناك مشكلة كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية والمستشفيات من قبل المواطنين؛ نتيجة القصف الدائم من الاحتلال، وأيضا نتيجة قصف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وهناك تعطيل من سلسلة التوريد للأدوية؛ مما يفاقم الوضع أكثر” وفق الوزيرة.

فيما يتعلق بالأمراض السارية والحالة الوبائية، أشارت إلى أن انقطاع المياه، وعدم توافر أدوات النظافة ومستلزمات العناية الشخصية، وعدم مواءمة منظومة الصرف الصحي، وتدهور أجزاء كبيرة منها نتيجة العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى الاكتظاظ في مراكز الإيواء يزيد من مخاطر تفشي الأمراض السارية بشكل ينذر بكارثة صحية حقيقية؛ مما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية والوبائيات