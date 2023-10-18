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بايدن يتبنّى كذبة نتنياهو : يبدو أن الجانب الآخر وراء مجزرة المستشفى وليس أنتم

منذ ساعة واحدة
بايدن يتبنّى كذبة نتنياهو : يبدو أن الجانب الآخر وراء مجزرة المستشفى وليس أنتم

وطنا اليوم:على وقع موجة الحزن والغضب التي عمّت العديد من الدول العربية عامة وغزة خاصة إثر “مجزرة” مستشفى المعمداني الأهلي، حيث أدى قصف صاروخي إلى استشهاد نحو 500، حط الرئيس الأميركي جو بايدن في تل أبيب، اليوم الأربعاء
وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق.
وأضاف في إحاطة صحفية، لدى وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء إلى تل أبيب، “على العالم أن يتحد لهزيمة حماس”.
وقال نتنياهو لبايدن: أعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس.
وأكمل نتنياهو لبايدن: زيارتكم هي الأولى لرئيس أمريكي في زمن الحرب.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال احاطة صحفية مشتركة مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو “أردت الحضور حتى يعرف الجميع أننا نقف مع تل أبيب”.
ولمح بايدن إلى أن الفلسطينيين وراء “مجزرة المعمداني” ويبرئ تل أبيب، مشيرا إلى أن حماس ارتكبت فظائع في تل أبيب.
وأضاف بايدن انه يريد التأكد من امتلاك تل أبيب ما تحتاجه للرد على هجمات حماس، لافتا إلى ان أن العالم ينظر ليرى ما سنفعل و”أتطلع لمحادثات معمقة نتنياهو”.
في الأثناء يواصل جيش الاحتلال شن غارات عنيفة على قطاع غزة، لليوم الثاني عشر على التوالي، جيث بلغ عدد الشهداء جراء العدوان على غزة حى الأربعاء 3200 شهيد


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