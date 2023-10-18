عمان الاهلية تُنكِّس الأعلام وتتبرّع بالمال والدم دعماً لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:بتوجيهات من مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية، وفي ظل العدوان الاسرائيلي ومعاناة أهلنا في قطاع غزة ، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان تنكيس الأعلام في الجامعة حداداً على أرواح الشهداء والضحايا ، وتقديم الدعم للمستشفيات والأهل في القطاع بمبلغ خمسين ألف دينار عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، والتبرع بالدم عبر مديرية بنك الدم الوطني .

كما تم تعليق الدوام لهذا اليوم في الجامعة اعتباراً من الساعة (11) قبل الظهر