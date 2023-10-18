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محلات تجارية تغلق أبوابها في عمان تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

منذ ساعتين
محلات تجارية تغلق أبوابها في عمان تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

وطنا اليوم:أغلقت عدة محلات تجارية في عمان أبوابها،الأربعاء، تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة، وتضامنا مع فلسطين، وذلك تزامنا مع استمرار عدوان قوات الاحتلال على غزة.
وأعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن الإضراب العام لمحلات الذهب كافة في البلاد اليوم الأربعاء.
وقالت النقابة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنقابة: ” إغلاق محلات الذهب والصاغة كافة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الأهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار”
وخيّمت حالة من الحزن الشديد والغضب العارم في آن على الأردنيين عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في مستشفى المعمداني بقطاع غزة، والذي استشهد على إثرها أكثر من 800 فلسطيني.

حداد في الأردن
ويأتي ذلك مع استمرار تنفيذ العديد المسيرات والتظاهرات الشعبية تنديدا بجرائم الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني.
وأصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مساء الثلاثاء، بلاغا بإعلان الحداد العام في المملكة لمدة ثلاثة أيام على شهداء المستشفى الأهلي المعمداني وشهداء غزة الذين قضوا جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وبموجب إعلان حالة الحداد ستنكس الأعلام فوق الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام


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