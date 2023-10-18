طائرة الرئيس الأمريكي تهبط في مطار اللد بعد يوم من مجزرة المستشفى المعمداني

وطنا اليوم:هبطت طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء في مطار اللد (بن غوريون)، في تل أبيب

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب، حيث أنه من المقرر أن يلتقي برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون، تليها محادثات في تل أبيب.

وحسب موقع Arutz Sheva الإسرائيلي فإن بايدن سيغادر الساعة الثالثة بعد ظهر نفس اليوم بالتوقيت المحلي، في زيارة لن تستغرق سوى 5 ساعات، سيلتقي خلالها إلى جانب نتنياهو وهرتصوغ، ممثلي عائلات الرهائن لدى “حماس”

وتأتي الزيارة بالرغم من مجزرة مستشفى المعمداني التي شنها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحي، وإلغاء القمة الرباعية في العاصمة عمان.

ولم يحضر الرئيس الأمريكي إلى عمان، وسط اشتعال الأوضاع في غزة والضفة الغربية بالتزامن مع مناوشات بين حزب الله وتل أبيب على جبهة جنوب لبنان.

وزير الخارجية أوضح أن قرار إلغاء القمة بعد تولد قناعة بأنها لن تجدي في وقف الحرب المستعرة على غزة، لافتا إلى تأجيلها عندما تحين الظروف المناسبة