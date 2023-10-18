السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر يتبعه تهجير من الضفة إلى الأردن

وطنا اليوم:أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين لمصر

وقال السيسي، إن تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر يتبعه تهجير من الضفة إلى الأردن.

وأكد رفضه تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على أن تصفية القضية الفلسطينية أمر في غاية الخطورة

ولفت السيسي إلى أن ما يحدث في غزة محاولة لدفع المدنيين إلى اللجوء والهجرة لمصر

وأردف السيسي: “أيدنا منذ سنوات تأسيس دولة فلسطينية منزوعة السلاح”، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا.

وشدد على أن القضية الفلسطينية لها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار

وقال إنه يجب السماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على أن مصر لم تقم بإغلاق معبر رفح منذ بدء التصعيد.

وأكد السيسي أن مصر لا تقبل تحمل تبعات التصعيد في غزة وتدمير السلام، مشيراً إلى أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة