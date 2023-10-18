بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

منذ ساعتين
تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

وطنا اليوم:علق منظمو مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بعد افتتاحها مباشرة تضامنا ودعم لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.
واقتصر المنظمون وهم اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية المؤتمر على افتتاح بسيط مؤكدين وقوف القطاع الخاص العربي مع الاهل في غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ايام


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:04

الأجهزة الأمنية تغلق المداخل المؤدية إلى السفارة الأمريكية

12:53

هل حرضت بي بي سي على استهداف المستشفى المعمداني في غزة؟

12:43

العفاسي يعرب عن دعمه للمقاومة الفلسطينية : أختلف معهم لكني اليوم أقدمهم على نفسي

12:38

“جورامكو” تستضيف وفداً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية في مرافقها للاطلاع على آخر مستجدات أعمالها وخططها المستقبلية

12:36

كارثة قادمة .. مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل خلال ساعات

12:19

بايدن يتبنّى كذبة نتنياهو : يبدو أن الجانب الآخر وراء مجزرة المستشفى وليس أنتم

12:08

عمان الاهلية تُنكِّس الأعلام وتتبرّع بالمال والدم دعماً لأهلنا في غزة

11:57

مجلس الأعيان: نرفض الممارسات غير المسؤولة بالمظاهرات

11:38

محلات تجارية تغلق أبوابها في عمان تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

11:33

طائرة الرئيس الأمريكي تهبط في مطار اللد بعد يوم من مجزرة المستشفى المعمداني

11:16

السيسي: تهجير الفلسطينيين من غزة لمصر يتبعه تهجير من الضفة إلى الأردن

11:04

الصفدي: سنخاطب البرلمانات الدولية لتعرية المحتل وجرائمه في غزة

وفيات
وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة اللهعشيرة الحموري وأقربائهم وأنسبائهم تنعى المرحوم بأذن الله تعالى المهندس بسام محمود عبده الحموري (ابو محمود)