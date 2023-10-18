تعليق مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تضامنا ودعما لغزة

وطنا اليوم:علق منظمو مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بعد افتتاحها مباشرة تضامنا ودعم لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.

واقتصر المنظمون وهم اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية المؤتمر على افتتاح بسيط مؤكدين وقوف القطاع الخاص العربي مع الاهل في غزة في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ ايام